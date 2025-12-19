Bis 2036: Schalke verlängert mit Stadionsponsor

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den Vertrag mit Stadionsponsor "Veltins" vorzeitig bis 2036 verlängert. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wird der bis dato 2027 gültige Vertrag im kommenden Sommer umgewandelt, die neue Laufzeit beträgt damit zehn Jahre.

S04 kann laut Informationen der Sport Bild dann je nach Ligazugehörigkeit mit 50 bis 65 Millionen Euro in diesem Zeitraum rechnen. Aktuell zahlt die Brauerei aus dem Sauerland für die Namensrechte rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr, im Erstliga-Fall wären es rund sechs Millionen Euro. Beide Beträge werden sich dem Bericht nach um eine halbe Million erhöhen. "Veltins" behält zudem die Ausschank- und verschiedene Werberechte.

"Wir haben eine wirtschaftlich starke Vereinbarung getroffen, die uns Rückenwind für die kommenden Jahre geben wird", sagte der Schalker Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann: "Ein insgesamt erfolgreiches Partnerjahr 2025 schließen wir mit einem absolut positiven Signal ab."

Die Partnerschaft zwischen Schalke und "Veltins" besteht seit fast 30 Jahren. Ab der Saison 1997/98 zierte die Biermarke zunächst die Trikotbrust, ehe Ausschankrechte und seit 2005 die Namensrechte für die Arena folgten.