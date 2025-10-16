Bochums Rösler vor Debüt: "Können nichts falsch machen"

Uwe Rösler hat bei seiner ersten Spieltags-PK als neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum Grundtugenden von seiner Mannschaft gefordert und die Fans zu Verständnis aufgerufen: "Wir können im Prinzip nichts falsch machen, wenn wir mit Leidenschaft spielen", sagte der 56-Jährige am Donnerstag vor seinem Debüt am kommenden Samstag gegen Hertha BSC.

"Die Zuschauer müssen verstehen, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir müssen verstehen, dass wir nur als Gemeinschaft hier rauskommen", sagte der Trainer des Revierklubs, der in den vergangenen sechs Spielen sechs Pleiten hatte hinnehmen müssen und den vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga einnimmt.

Den Turnaround wollen die Bochumer nun mit Rösler schaffen, der die Nachfolge des entlassenen Dieter Hecking antritt. Ex-Profi Rösler, der in Deutschland bereits Fortuna Düsseldorf trainiert hat, erwartet nun mit dem Tabellenachten aus Berlin (20.30 Uhr/RTL und Sky) eine "Ballbesitzmannschaft" gegen die seine Elf auch "ein bisschen Glück" und eine gute "Restverteidigung" benötige.