Braunschweig: Kornetka übernimmt von Backhaus

Lars Kornetka wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Ein entsprechender Bericht der Braunschweiger Zeitung vom Dienstagabend ist nach SID-Informationen zutreffend. Kornetka, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, soll sein Debüt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geben.

Braunschweig hatte am Nachmittag die Trennung von Heiner Backhaus bekannt gegeben. "Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Kornetka (48) war bereits Co-Trainer bei RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der PSV Eindhoven. Braunschweig ist seine erste Cheftrainerstelle. Die Eintracht ist als Tabellen-15. punktgleich mit der SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz und seit fünf Spielen sieglos.