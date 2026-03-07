Dämpfer für Paderborn

Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1 (0:0) begnügen und könnte am Sonntag bis auf Platz fünf zurückfallen.

Sven Michel (90.+8) verhinderte mit seinem späten Ausgleich in Überzahl immerhin eine Heimniederlage. Braunschweig war durch Robin Heußer (52.) in Führung gegangen. In der Schlussphase spielten die Gäste, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten und weiter im Abstiegskampf stecken, nach einer Roten Karte gegen Patrick Nkoa (67., grobes Foulspiel) zu zehnt.

Die Gastgeber dominierten mit viel Ballbesitz die erste Halbzeit. Gegen kompakt stehende Gäste taten sich die Ostwestfalen aber schwer, zu klaren Chancen zu kommen. Die Abschlüsse von Ruben Müller (18.) und Nick Bätzner (36.) sorgten zumindest für etwas Gefahr.

Paderborn hatte durch Stefano Marino auch die erste Möglichkeit nach dem Wechsel (52.), doch in Führung gingen die Braunschweiger. Nach einem Fehlpass von Felix Götze bediente Johan Gomez den zur zweiten Halbzeit eingewechselten Heußer.

In Überzahl drängte Paderborn auf den Ausgleich, eine Hereingabe von Michel landete am Pfosten (71.). In der Nachspielzeit hatte der Joker mehr Glück.