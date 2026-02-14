Darmstadt droht Verlust der Tabellenführung

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 droht nach nur einer Woche schon wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt musste sich bei Eintracht Braunschweig mit einem 2:2 (0:2) begnügen und kann am Sonntag von Schalke 04 (in Kiel) überholt werden.

Darmstadt verhinderte dank einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel und eines Doppelpacks von Matej Maglica (56., 78.) immerhin die erste Liganiederlage seit Ende Oktober (zwölf Spiele ungeschlagen). Mehmet Aydin (41., Foulelfmeter) und Johan Gómez (45.+2) hatten Braunschweig eine Zwei-Tore-Führung beschert.

Der Außenseiter begann mutig. Kevin Ehlers hatte die erste große Chance der Gastgeber, scheiterte aber an Torhüter Marcel Schuhen (12.). Auch in der Folge blieb Braunschweig die gefährlichere Mannschaft, auch wenn Darmstadt zu zwei guten Möglichkeiten durch Killian Corredor (14., 31.) kam. Der erkrankte Torjäger Fraser Hornby wurde in diesen Szenen schmerzlich vermisst.

Nach zwei Einwürfen kam Braunschweig zu zwei Toren vor der Pause. Zunächst hielt Hiroki Akiyama Gegenspieler Lukas Frenkert fest, Aydin verwandelte den Elfmeter sicher. Nach dem nächsten weiten Einwurf war Gómez zur Stelle.

Darmstadt startete dann mit mehr Schwung in die zweite Hälfte und belohnte sich durch den Kopfball von Maglica schnell. Darmstadt machte danach Druck, Braunschweig lauerte auf Konter. Innenverteidiger Maglica sicherte den Gästen mit seinem zweiten Treffer einen Punkt.