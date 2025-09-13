Darmstadt rückt in die Spitzengruppe vor

Darmstadt 98 hat seine kleine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer Energieleistung überwunden. Die Lilien gewannen eine kampfbetonte Partie gegen Eintracht Braunschweig in Überzahl mit 2:1 (0:1) und rückten mit zehn Punkten in die Spitzengruppe vor. Nach zwei Erfolgen zum Start war das Team von Florian Kohfeldt zuletzt zweimal sieglos geblieben.

Diesen Negativtrend beendeten Isac Lidberg (62.) sowie Matej Maglica (86.) und drehten den Rückstand durch Mehmet Aydin (22.) noch um. Braunschweig kassierte den entscheidenden Gegentreffer per Freistoß nach der Notbremse samt folgerichtigem Platzverweis für Sven Köhler (86.). Die Niedersachsen holten aus den vergangenen drei Spielen lediglich einen Punkt, liegen mit sieben Zählern aber weiter im Mittelfeld der Tabelle.

Die Lilien hatten in der Anfangsphase spielerisch klare Vorteile, bei der besten Chance scheiterte Fraser Hornby am stark reagierenden Ron-Thorben Hoffmann (8.). Als dann aus dem Nichts aber Aydin aus 18 Metern einen Fehler von Torhüter Marcel Schuhen ausnutzte, kippte das Momentum. Mit der Führung im Rücken bekam Braunschweig die Partie aus einer kompakten Defensive heraus unter Kontrolle, setzte dazu offensiv vereinzelt Nadelstiche.

Nach dem Wechsel erhöhte Darmstadt den Druck, Lidberg fälschte einen Schuss von Hornby ins Netz ab. In Folge spielten beide Teams auf Sieg, agierten aber im Torabschluss meist zu überhastet.