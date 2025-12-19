Darmstadt verspielt Sieg in Paderborn

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verspielt. Im Verfolgerduell beim lange Zeit enttäuschenden SC Paderborn langte es für die Hessen trotz 2:0-Führung nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit nur zu einem 2:2 (2:0). Mit jeweils 33 Punkten bleiben Darmstadt und Paderborn damit auf den Plätzen drei und vier.

Der frühere U21-Nationalspieler Marco Richter erzielte früh den ersten Treffer der Lilien (4.) und war auch an der Entstehung des 2:0 durch Killian Corredor (37.) beteiligt. Paderborn verhinderte durch Mika Baur (55.) und Sebastian Klaas (84./Handelfmeter) die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.

Gegen in der ersten Halbzeit offensiv erschreckend schwache Paderborner ging Darmstadt mit dem ersten Abschluss und etwas Glück in Führung - Richters Schuss war abgefälscht. Für die Mainzer Leihgabe war es der zweite Treffer in den jüngsten drei Spielen - in seinen ersten 14 Liga-Einsätzen für Darmstadt war er erfolglos geblieben. Nach Richters abgeblocktem Schuss erhöhte Corredor mit seinem fünften Saisontor.

In der zweiten Halbzeit kam dann deutlich mehr von Paderborn, Darmstadt stand mächtig unter Druck. Nach Baurs Treffer agierten die Ostwestfalen zunächst nicht zwingend genug - dann aber half ihnen das Handspiel von Kai Klefisch.