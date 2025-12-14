Darmstadt weiter in Form: Kohfeldt-Team mischt oben mit

Vierter Sieg aus den vergangenen fünf Spielen: Darmstadt 98 zeigt sich im Jahresendspurt weiter in Topform und mischt munter im Aufstiegsrennen mit. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch und festigte den Relegationsrang drei.

Killian Corredor belohnte die Gastgeber per Kopfball-Abstauber mit der Führung nach einem feinen Heber von Marco Richter an die Latte (57.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hessen insgesamt dreimal das Aluminium getroffen und sich den Treffer verdient.

In der Vorsaison hatte Darmstadt Münster nicht knacken können und brauchte auch am Sonntag Geduld - vor allem aufgrund der Chancenverwertung. Schon in der ersten Hälfte ließen die Gastgeber mehrere gute Gelegenheiten liegen wie bei Patric Pfeiffers Kopfball an die Latte (14.). Münster präsentierte sich durchaus ordentlich, kam aber nur selten zu Gelegenheiten.