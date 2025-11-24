Derby ohne Schenk: Preußen-Stammkeeper für zwei Spiele gesperrt

Fußball-Zweitligist Preußen Münster muss in den kommenden beiden Ligaspielen ohne Stammtorhüter Johannes Schenk auskommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, wurde der 22-Jährige vom DFB-Sportgericht wegen "unsportlichen Verhaltens" für diese Dauer gesperrt. Schenk hatte im Ligaspiel gegen Schalke 04 (0:0) am vergangenen Samstag in der 55. Minute für eine Notbremse gegen Moussa Sylla die Rote Karte gesehen.

Das Urteil ist rechtskräftig. Schenk steht dem Tabellenzwölften damit im Derby bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr) und im Heimspiel gegen Hannover 96 am 5. Dezember (18.30 Uhr/beides Sky) nicht zur Verfügung.

Beim Remis gegen Schalke war Schenk aus seinem Strafraum geeilt und in den heranstürmenden Sylla gerauscht. Der Schalker Angreifer hatte den Ball zuvor am Torhüter vorbeigelegt. Schiedsrichter Florian Lechner ahndete das Foul nach kurzer Behandlungspause mit der Roten Karte. Den Platz im Preußen-Tor nahm Ersatztorwart Morten Behrens ein.