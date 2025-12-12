Doppelpack gegen Ex-Verein: Conteh führt Braunschweig zum Sieg

Krimi im Kellerduell: Dank eines Doppelpacks von Christian Conteh hat sich Eintracht Braunschweig wichtige Luft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verschafft. In einer spektakulären Partie überzeugte das Team von Trainer Heiner Backhaus bei Dynamo Dresden vor allem in Halbzeit eins, siegte mit 3:2 (2:0) und sprang in der Tabelle auf Platz 13.

Mit seinen Saisontoren drei und vier stellte Conteh früh in der Partie die Weichen auf Auswärtssieg (7./21.), doch zunächst desolate Dresdener schlugen binnen zwei Minuten durch Jakob Lemmer (54.) und Nils Fröling (56.) zurück. Braunschweig steckte indes nicht auf und belohnte sich in Person von Patrick Nkoa (78.) für einen couragierten Auftritt.

Während Braunschweig mit vier Punkten vor Dynamo auf einem direkten Abstiegsplatz davonzog, müssen die Sachsen nach seichtem Aufwärtstrend von zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen einen herben Dämpfer verkraften.

Mit sieben Ausfällen – inklusive Topscorer Christoph Daferner (Gehirnerschütterung) – gingen die Gastgeber allerdings stark gebeutelt ins Spiel und fanden überhaupt keine Mittel gegen hoch anlaufende Niedersachsen. Leichtfertig vertändelte Stefan Kutschke am eigenen Strafraum den Ball, Leon Bell Bell steckte auf Conteh, der Dynamo-Schlussmann Tim Schreiber sehenswert überlupfte.

Die Sachsen wirkten weiter von der Rolle, Braunschweig drückte aufs 2:0: Vergab Max Marie anspruchsvoll per Volley aus sieben Metern (12.), schnürte Conteh den Doppelpack.

Nach Wiederbeginn wendete sich das Blatt aus heiterem Himmel. Kutschke verlängerte einen weiten Ball auf Lemmer, der im Nachschuss den Ball ins Tor jagte. Nur zwei Minuten später legte Lemmer selbst auf: Seine flache Flanke landete bei Fröling, der ebenfalls im zweiten Versuch den Ball über die Linie brachte.

Als das Spiel komplett zu kippen drohte, sorgte Nkoa jedoch für den Schlusspunkt und den wichtigen Dreier der Eintracht.