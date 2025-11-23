Dreierpack Skyttä: Lautern schnuppert an den Aufstiegsrängen

Der furiose Naatan Skyttä hat den 1. FC Kaiserslautern mit einem Dreierpack im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Pfälzer bezwangen auf dem stimmungsvollen Betzenberg Holstein Kiel mit 4:1 (4:1) und beendeten ihre Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg. Durch das Torspektakel rückte das Team von Torsten Lieberknecht wieder nah an die ersten drei Plätze heran.

Sommer-Neuzugang Skyttä (7., 11., 45.+6) war mit drei Toren vor der Pause Mann des Tages, dazu traf Mika Haas (38.). "Alles, was ich probiert habe, hat geklappt. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man drei Tore macht", sagte Skyttä bei Sky. Der Finne sei "ein sehr angenehmer Typ und kann sehr gut Fußball spielen", lobte Kapitän Marlon Ritter: "Er hat einen tollen linken Fuß."

Kiel steckt trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Alexander Bernhardsson (28., Foulelfmeter) weiter im Mittelfeld der Tabelle fest, bei fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze muss der Blick eher nach unten gehen. Der nach Gelb-Rot für David Zec (50.) lange dezimierte Bundesliga-Absteiger holte aus den vergangenen sieben Partien nur einen Dreier.

Nach der ersten Heimniederlage der Saison vor der Länderspielpause gegen die Hertha zeigten die Lauterer eine beeindruckende Reaktion. Skyttä versenkte erst eine misslungene Kopfball-Abwehr von Carl Johansson, dann setzte er einen Traumpass von Semih Sahin perfekt ins Eck. Zwei Tore in den ersten elf Minuten waren dem FCK in der 2. Bundesliga zuletzt im April 2009 in Osnabrück gelungen.

Aus dem Nichts holte Maxwell Gyamfi Holstein durch ein plumpes Foul gegen Adrian Kapralik wieder ins Spiel, Bernhardsson blieb vom Punkt eiskalt. Doch Haas und der extrem effiziente Skyttä sorgten bereits vor dem Wechsel für klare Verhältnisse. In Durchgang zwei kam es dann noch schlimmer für Kiel. Sekunden nach dem Außenpfosten-Treffer von Marcus Müller (47.) flog Zec wegen Foulspiels vom Platz. Kaiserslautern hatte nun endgültig leichtes Spiel.