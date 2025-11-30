Dresden feiert ersten Heimsieg - Rückschlag für Düsseldorf

Dynamo Dresden hat den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und Fortuna Düsseldorf dabei den nächsten Dämpfer verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen durch und verließ die Abstiegsränge.

Doch der Sieg wurde von unschönen Vorfällen überschattet. "Wir haben in der Schlussphase zwei Dinge, die deutlich wichtiger sind, als die drei Punkte", sagte Stamm bei Sky. Das sei die Gesundheit von Torhüter Lennart Grill, der verletzt vom Platz getragen werden musste. Zum anderen habe es "eine rassistische Beleidigung gegenüber eines Spieler von Düsseldorf von Seiten der Zuschauer" gegeben, erklärte der Dresdner Coach: "Ein Thema, was einfach nicht hierher gehört."

Mit Blick auf Grill sehe es "nicht gut aus". Der Keeper war in der Schlussphase ohne Fremdeinwirkung weggeknickt. Feldspieler Aljaz Casar hatte sich anschließend das Torhüter-Trikot übergestreift, da das Dresdner Wechselkontingent ausgeschöpft war.

Dresden musste noch einmal zittern, doch die Treffer von Alexander Rossipal (45.) und Ex-Düsseldorfer Vincent Vermeij (53.) reichten für den zweiten Erfolg in Serie. Mit nun 13 Punkten kletterte Dynamo auf Platz 15 und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Tabellen-14. aus Düsseldorf. Für die Fortuna traf der eingewechselte Christian Rasmussen (84.).

Im Rudolf-Harbig-Stadion entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, gefährliche Torchancen erspielten sich beide Teams zunächst aber kaum. Vielversprechende Möglichkeiten vergaben Jakob Lemmer (36.), der beim vermeintlichen Führungstreffer für Dresden deutlich im Abseits stand, und Cedric Itten (40.), der wenig später auf der anderen Seite an den Pfosten köpfte.

Kurz vor der Pause brachte Rossipal die Gastgeber schließlich sehenswert in Führung. Dresden erwischte auch den besseren Start in die zweite Hälfte, Vermeij traf aus kurzer Distanz. Dresden hatte zunächst mehr vom Spiel, Düsseldorf versuchte dagegenzuhalten. Nach dem Tor von Rasmussen wurde es wieder spannend.