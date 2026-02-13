Düsseldorf verpasst Sieg gegen Münster

Fortuna Düsseldorf hat in seinem Karnevalsheimspiel eine große Chance ausgelassen. Im schwachen Duell der Zweitliga-Abstiegskandidaten gegen Preußen Münster kam die Fortuna am Freitagabend nach drei Heimsiegen in Serie nicht über ein 0:0 hinaus. Noch brenzliger ist die Lage für Münster, das acht Spiele in Folge sieglos ist und zwei Punkte hinter den Düsseldorfern liegt.

Das Spiel war lange zäh, weil Münster sich vor 37.663 Zuschauern (darunter 7000 Preußen-Fans) nicht sonderlich um die Offensive bemühte und die Fortuna mit ihrem Ballbesitz wenig anzufangen wusste. Entsprechend waren ein geblockter indirekter Freistoß aus fünf Metern (Florent Muslija, 18.) und eine Schuss-Chance durch Valgeir Lunddal (27.) alles, was sich aus der ersten Halbzeit hervorzuheben lohnt.

Nach der Pause ging es beiderseits ähnlich harmlos weiter, bis Münster plötzlich die beste Chance des Spiels bekam. Paul Jaeckel (67.) hielt den Kopf in einen scharfen Schuss von Marco Meyerhöfer, brachte den Ball aber nicht aufs Tor. Auf der Gegenseite parierte Johannes Schenk einen mächtigen Schuss von Sima Suso (70.). Für den Sieg investierten danach beide Teams deutlich zu wenig.