Egouli unterschreibt Profivertrag bei Fortuna

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Verteidiger Elias Egouli mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger trainiert bereits seit Saisonbeginn regelmäßig mit dem Zweitliga-Kader und kommt in dieser Spielzeit auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben.

"Die Entwicklung von Eli und sein Bekenntnis zur Fortuna freuen uns sehr. Es zeigt einmal mehr den Weg auf, den talentierte Spieler über unsere 2. Mannschaft gehen können und es unterstreicht die gute Arbeit, die kontinuierlich in unserem NLZ geleistet wird", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs.