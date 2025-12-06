Elversberg holt Big Points im Verfolgerduell

Die SV Elversberg hat das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga für sich entschieden und einen Aufstiegsplatz zurückerobert. Die Saarländer gewannen beim SC Paderborn mit 2:1 (1:0) und schoben sich an den Ostwestfalen vorbei auf Rang zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Schalke 04 beträgt vier Punkte.

Toptorjäger Younes Ebnoutalib (32.) und Frederik Schmahl (76.) trafen für die Elversberger, die nach einem starken Saisonstart zuletzt etwas geschwächelt hatten. Paderborn reichte der Treffer von Sven Michel (52.) nicht, um bis auf zwei Zähler an die Knappen heranzurücken. Für den SCP, der nach der Roten Karte gegen Calvin Brackelmann (57., grobes Foulspiel) in Unterzahl spielte, war es nach den Niederlagen gegen Hannover 96 (0:2) und auf Schalke (1:2) die dritte Topspiel-Pleite in Serie.

Paderborn machte das Spiel im eigenen Stadion, ließ aber mehrere Chancen ungenutzt. Elversberg schlug dagegen eiskalt zu: Ebnoutalib köpfte nach einer Ecke freistehend ein und erzielte damit aus dem Nichts die Führung. Beinahe hätte Bambasé Conté kurz vor dem Pausenpfiff sogar erhöht.

Die Antwort der Paderborner, die in der Vorwoche die Tabellenführung verloren hatten, folgte dank des eingewechselten Michel schnell, sein Schuss war abgefälscht. Für Diskussionen sorgte der Platzverweis gegen Brackelmann, der Schmahl am Sprunggelenk getroffen hatte. Die vermeintliche Elversberger Führung durch Ebnoutalib (67.) kassierte Schiedsrichter Robert Schröder nach Videobeweis aufgrund einer Abseitsstellung ein. Schmahls Treffer zählte dagegen, SCP-Kapitän Felix Götze hatte den Ball unhaltbar abgefälscht.