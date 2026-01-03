Elversberg holt Mokwa als Ebnoutalib-Ersatz

Fußball-Zweitligist SV Elversberg ist auf der Suche nach einem Ersatz für Younes Ebnoutalib fündig geworden. Wie die Saarländer am Samstag mitteilten, wechselt der französische Angreifer David Mokwa von der TSG Hoffenheim zur SVE. Der 21-Jährige, der in dieser Saison ausschließlich für die Zweitvertretung des Bundesligisten in der 3. Liga auflief, erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Hoffenheimer sicherten sich zudem eine Rückkaufoption.

Mokwa soll Ebnoutalib ersetzen. Der 22 Jahre alte Angreifer war nach zwölf Treffern in 17 Spielen vom Tabellenzweiten ins Oberhaus zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Für Ebnoutalib, der erst in dieser Saison den Durchbruch im Profifußball geschafft hatte, kassierten die Elversberger laut Medienberichten rund acht Millionen Euro Ablöse, die sich durch Boni weiter erhöhen könnte.

"David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book über Neuzugang Mokwa, der für Aufsteiger Hoffenheim II drei Tore in acht Drittligaspielen erzielte. Insgesamt kommt der frühere U19-Nationalspieler Frankreichs auf 29 Treffer in 69 Pflichtspielen für den Kraichgauer Nachwuchs.