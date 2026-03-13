Favoritenschreck Fürth knackt auch Elversberg

Die SV Elversberg ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gestolpert. Die Saarländer unterlagen bei der SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt des 26. Spieltags 0:2 (0:1) und bleiben damit vorerst auf dem Relegationsplatz. Die Fürther, die im Hinspiel noch mit 0:6 untergegangen ware, entwickeln sich immer mehr zum Favoritenschreck.

Branimir Hrgota (42.) und Lukas Reich (90.+6) trafen für das Kleeblatt, das mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Spielen vorerst auf Platz zwölf kletterte - so hoch war das einstige Schlusslicht zuletzt im Oktober notiert. Elversbergs Lukas Petkov (69.) verschoss einen Foulelfmeter. Im sechsten direkten Aufeinandertreffen mit der SVE war es somit der erste Fürther Sieg.

Im Duell zwischen dem Drittletzten und dem Dritten hatte Elversberg zunächst zwar die besseren Chancen, tat sich gegen die tief stehenden Franken aber schwer. Fürth, das zuletzt in den drei schweren Spielen gegen Bielefeld (2:1) und Schalke (1:1) sowie in Hannover (2:1) überzeugt hatte, agierte sehr effektiv. Kapitän Hrgota nutzte die zweite gute Chance mit einem Flachschuss aus 20 Metern.

Nach der Pause drängte Elversberg auf den Ausgleich und hatte unter anderem durch Winterzugang Immanuel Pherai (58.) gute Torgelegenheiten. Die beste vergab Petkov, der vom Punkt über das Tor schoss.