FCK gewinnt Südwest-Derby

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine minimalen Aufstiegs-Chancen durch einen Sieg im Südwest-Derby gewahrt. Die Roten Teufel gewannen am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 3:0 (2:0) gegen den Karlsruher SC. Semih Sahin (3.), Mergim Berisha (14.) und Mahir Emreli (90.+4) trafen für den FCK, der acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz aufweist.

"Ein Derby wird von der Mannschaft mit dem größeren Herzen gewonnen. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Mannschaft ein großes Herz zeigen wird", hatte FCK-Coach Torsten Lieberknecht kurz vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Auch KSC-Trainer Christian Eichner war heiß: "Ein gutes Ergebnis im Fußball ist es dann, wenn die Anzeigetafel am Ende ein Tor mehr für die Blauen zeigt."

Vor knapp 50.000 Zuschauern auf dem Betzenberg hatte es schon die Anfangsphase in sich. Zunächst sorgten die Gäste in der ersten Minute gleich zweimal für Gefahr, dann brannte es sekundenlang im Karlsruher Strafraum - Sahin traf letztendlich. Winter-Neuzugang Berisha legte nach einem Fehler von KSC-Torwart Christian Bernat nach. Kurz vor der Pause vergab Paul Joly die große Chance auf das dritte FCK-Tor (42.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Pfälzer weiter auf den dritten Treffer, ließen zunächst aber zahlreiche Chancen inklusive Aluminiumtreffer ungenutzt. Dann traf noch Emreli.