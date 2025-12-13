FCK verpasst Anschluss an Spitze

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der nach wie vor auswärtsschwache viermalige Meister kam am 16. Spieltag nicht über ein 0:0 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld hinaus. Die Ostwestfalen bremsten nach drei Niederlagen in Folge ihren Abwärtstrend.

"Wir hatten Lautern nicht so defensiv erwartet. Das Positive ist, dass wir ganz wenig zugelassen haben", sagte Bielefelds Trainer Mitch Kniat bei Sky: "Wenn wir das Tor machen, wird es schwer für Lautern."

In der ersten halben Stunde warteten die Zuschauer vergeblich auf Höhepunkte, Kampf war auf beiden Seiten Trumpf. Während die Arminia offensiv immerhin bemüht war, kam von den defensiv eingestellten Gästen nach vorne so gut wie nichts. Die gesamte erste Hälfte entpuppte sich als Langweiler ohne echte Torchance.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich daran nichts. Erst in der 60. Minute wurde es gefährlich, der Bielefelder Stefano Russo traf aus der Distanz die Latte. Vom FCK kam weiter kaum etwas.