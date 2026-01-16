Fortuna siegt spät - und schubst Bielefeld auf Rang 16

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist mit einem Befreiungsschlag ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Markus Anfang gewann dank eines späten Treffers von Cedric Itten verdient mit 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld und verließ Relegationsplatz 16. Auf diesem liegt nach sechs Spielen ohne Sieg nun die Arminia.

Itten sorgte in der 86. Minute per Kopf für die Entscheidung. "Ich finde, dass wir heute hochverdient gewonnen haben. Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man auch gesehen", sagte Anfang nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Heimspielen bei Sky. Der 51-Jährige hatte vom neuen Sportvorstand Sven Mislintat zum Jahresende trotz der Krise Rückendeckung erhalten.

Auch gegen den Pokalfinalisten aus Bielefeld zeigte die Fortuna Willen und Leidenschaft. Nach einer Flanke von Tim Oberdorf, der beim 1:5 im Hinspiel Gelb-Rot gesehen hatte, köpfte Itten knapp über das Tor (7.). Auf der Gegenseite sorgte einzig Semir Telalovic (40.) für Gefahr.

Nach der Pause rückte dann Anouar El Azzouzi in den Blickpunkt: Fortunas Angreifer lupfte erst aus kurzer Distanz über das Tor (47.), wenig später scheiterte er an Gästekeeper Jonas Kersken (57.). In der nun deutlich unterhaltsameren Partie hatten beide Teams gute Chancen, ein Schuss von Arminias Marius Wörl landete an der Oberkante der Latte (64.). Besser machte es erst Itten.