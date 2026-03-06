Fünftes Dzeko-Tor: Schalke festigt Tabellenführung

Dank Edin Dzeko hat Schalke 04 den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der prominente Winterzugang erzielte beim 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld den Siegtreffer. Elf Tage vor seinem 40. Geburtstag traf der Bosnier bereits zum fünften Mal für die Königsblauen, die ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Liga vorerst auf zwei Punkte ausbauten.

"Er ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird", sagte Kapitän Kenan Karaman bei Sky über den Matchwinner, der nach dem Spiel über Rückenprobleme klagte. "Er ist ein alter Mann", scherzte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg, der sich vor allem über das erste Spiel ohne Gegentor seit dem Rückrundenauftakt freute: "Wir hatten heute das Gefühl, das wir in der Hinrunde ganz oft hatten, das hat uns stark gemacht."

Die Gelsenkirchener setzten damit ihre eindrucksvolle Heimserie fort: Seit neun Spielen sind sie in der erneut ausverkauften Veltins Arena ungeschlagen. Die Gäste aus Ostwestfalen kassierten die dritte Niederlage in Folge.

Mit seiner achten Torbeteiligung im siebten Spiel brachte Dzeko Schalke nach schwierigem Beginn in Führung (15.). Nachdem Mercan Ayhan den Ball an die Latte geköpft hatte, staubte der Bosnier aus vier Metern zum 1:0 ab. Zuvor hatten die Gäste die weiterhin nicht sattelfeste Schalker Abwehr mit schnellem Umschaltschaltspiel vor einige Probleme gestellt.

Auch danach musste Ersatztorhüter Kevin Müller, der erneut den verletzten Loris Karius vertrat, in höchster Not gegen Jannik Rochelt retten (34.). Doch Schalke wurde dominanter. Die größte Chance zum 2:0 ließ Kenan Karaman liegen (45.+3).

Auch kurz nach der Pause scheiterte der Schalker Kapitän aussichtsreich (54.). Dann rettete Arminia-Keeper Jonas Kersken innerhalb weniger Sekunden spektakulär gegen Timo Becker und Dzeko (61.). Zudem traf Karaman mit einem Kopfball die Latte (67.). Kurz vor Schluss jubelten die Gäste - aber zu früh: Der vermeintliche Ausgleich durch Joel Grodowski (81.) wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen.