Fürth muss Abstieg fürchten

Die SpVgg Greuther Fürth muss mehr denn je den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga fürchten. Das Kleeblatt unterlag am 22. Spieltag unglücklich mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Kaiserslautern und bleibt Tabellenletzter. Semih Sahin (10.) erzielte das entscheidende Tor.

Die Gäste waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, vergaben aber gute Möglichkeiten. Der FCK leistete sich zahlreiche Fehler, die jüngste Pleite bei Darmstadt 98 (0:4) wirkte offenbar nach. Dennoch gingen die Roten Teufel nach einer Ecke in Führung, Sahin setzte seinen Kopfball perfekt.

Das Tor beruhigte das Spiel der Gastgeber nicht, Fürth konnte die katastrophalen Patzer der Pfälzer in der Defensive aber nicht nutzen. Auf der Gegenseite war es Norman Bassette, der zwei Großchancen nicht verwertete (27. und 36.).

In der zweiten Hälfte war die Begegnung heftig umkämpft. Die schwachen Abwehrreihen auf beiden Seiten ließen weitere gute Möglichkeiten inklusive mehrerer Aluminiumtreffer zu.