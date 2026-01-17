Funkel von Schalker Aufstieg überzeugt

Aufstiegs-Experte Friedhelm Funkel geht von einer Rückkehr von Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga aus. "Ich bin davon überzeugt, dass sie unter die ersten Drei kommen, ich gehe von einem direkten Aufstieg aus", sagte der langjährige Bundesliga- und Zweitliga-Trainer im ran-Interview.

Herbstmeister Schalke startet am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) bei Hertha BSC in die Rückrunde. Funkel hat bereits die Aufstiegsrechnung gemacht. "Schalke steht bei 37 Punkten. Ich bin überzeugt: Wenn sie in der Rückrunde noch 25 Zähler holen – und das wären zwölf weniger als in der Hinrunde –, dann stehen sie bei 62 Punkten. Das sollte für den Aufstieg reichen", sagte Funkel.

Dass Schalke weniger Punkte hole, könne er sich "nicht vorstellen", weil die Defensive der Mannschaft von Trainer Miron Muslic "einfach herausragend ist". In den 17 Spielen der Hinrunde haben die Königsblauen nur zehn Gegentore kassiert. "Dass es Miron Muslic so schnell gelungen ist, wieder eine stabile Einheit zu formen, ist bemerkenswert", lobte Funkel.