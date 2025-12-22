Gonther wird Sportgeschäftsführer bei Dresden

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat die vakante Stelle des Sport-Geschäftsführers neu besetzt. Sören Gonther wird ab dem 1. Januar die Verantwortung für den sportlichen Bereich beim Tabellenletzten übernehmen. Eine entsprechende Entscheidung gab der Verein am Montag bekannt.

Man habe sich bewusst Zeit genommen, "um einen für die Zukunft sinnhaften und erfolgsversprechenden Beschluss zu fassen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Ziegenbalg. Gonther habe sein Können "sowohl als aktiver Spieler als auch in den zurückliegenden Jahren als Manager nachgewiesen" und in Kassel "wesentlich zur Professionalisierung des Vereins beigetragen". Zudem verfüge er über "ein hervorragendes Netzwerk" und kenne Dynamo aus seiner Zeit als Profispieler.

"Meine Vorfreude ist groß, wieder nach Dresden zurückzukehren", sagte der 39-jährige Gonther. Ziel sei es, "mit Dynamo den Klassenerhalt zu realisieren und uns darüber hinaus weiter in der 2. Bundesliga zu stabilisieren". Er "brenne für die Aufgabe".

Gonther absolvierte als Spieler 294 Zweitligapartien, unter anderem für den SC Paderborn, den FC St. Pauli und für Dresden. Zuletzt war er Geschäftsführer Sport & Finanzen beim Regionalligisten Hessen Kassel. Seine Tätigkeit als Zweitliga-Experte beim TV-Sender Sky beendet er.