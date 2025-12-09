Hannover: Chakroun fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Husseyn Chakroun verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der 21-Jährige in der Begegnung bei Preußen Münster am vergangenen Freitag (2:2) eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Dies habe eine "mehrwöchige Ausfallzeit zur Folge", teilte 96 mit.

Damit steht der gebürtige Hannoveraner dem Verein in den verbleibenden zwei Partien der Hinrunde am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) und beim 1. FC Nürnberg am 21. Dezember "definitiv nicht zur Verfügung". In Münster war Chakroun nach einem Zweikampf bereits in der 25. Minute ausgewechselt worden.