Hannover gewinnt auch in Düsseldorf

Traumstart hier, Fehlstart da: Hannover 96 hat das Duell der Aufstiegskandidaten in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und Fortuna Düsseldorf damit in eine erste Mini-Krise geschossen. Mit dem 2:0 (0:0) bei der Fortuna feierte 96-Trainer Christian Titz den zweiten Sieg im zweiten Spiel, Düsseldorf dagegen steht weiter bei null Punkten.

Boris Tomiak erzielte per Foulelfmeter die Führung (65.). Ärgerlich für die Gastgeber: In der Entstehung nahm Hannovers Jannik Rochelt den Ball mit der Hand mit, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger ließ die Szene jedoch ungeahndet. Benjamin Källman sorgte für die Entscheidung (87.).

"Ich bin zum Schiri und habe gefragt, ob das nicht Handspiel ist. Er hat gesagt, er sieht das nicht so", sagte Fortunas Matthias Zimmermann, der Rochelt vor dem 0:1 zu Fall brachte. "Ich konnte es aus der Entfernung nicht sehen", meinte auch Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune über das vermeintliche Handspiel, stellte aber fest: "Das war das Momentum, das das Spiel entschieden hat. Wir sind schlecht in die Saison gestartet und versuchen jetzt, schnellstmöglich die Wende herbeizuführen."

Nach dem 1:5 bei Arminia Bielefeld war die Fortuna auf Wiedergutmachung aus, U21-Nationalspieler Jamil Siebert verfehlte die Führung per Kopf nur knapp (6.). Ansonsten war die Begegnung über weite Strecken von vielen Fouls und wenig Torraumszenen geprägt.

Auch Florent Muslija, der nach seiner Leihe vom SC Freiburg erst am Freitag vorgestellt wurde und in der 61. Minute sein Fortuna-Debüt feierte, konnte keine Akzente setzen. Tomiak verwandelte nach Foul von Zimmermann an Rochelt sicher, anschließend dominierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen viele gute Torchancen liegen, ehe Källman auf Querpass von Daisuke Yokota nur noch einschieben musste.

Düsseldorf muss in der Liga als nächstes beim noch ungeschlagenen SC Paderborn ran, Hannover empfängt in zwei Wochen den 1. FC Magdeburg. Zuvor steht für beide die erste Pokalrunde (Düsseldorf in Schweinfurt, Hannover in Cottbus) an.