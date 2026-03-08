Hannover patzt im Aufstiegsrennen - Fürth hofft

Hannover 96 hat sich einen empfindlichen Patzer im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga geleistet. Das Team von Trainer Christian Titz unterlag vor eigenem Publikum dem bisherigen Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (0:1). Das Kleeblatt rückt damit auf den Relegationsplatz 16 vor und hofft wieder verstärkt auf den Klassenerhalt.

"Das es natürlich weh tut, ist klar", sagte Titz bei Sky: "Insgesamt waren wir in der Chancenverwertung zu fehlerhaft."

Noel Futkeu belohnte die Gäste für eine starke erste Hälfte. Der Angreifer setzte sich im Strafraum durch und verwertete wuchtig aus der Drehung (33.). Nach der Halbzeitpause kam 96 schnell durch den Ausgleich von Maurice Neubauer zurück (50.), ehe Jannik Dehm Fürth erneut in Führung brachte (57.). 96-Kapitän Enzo Leopold vergab dann vom Elfmeterpunkt die Chance auf den erneuten Ausgleich (73.).

96 ging als klarer Favorit in die Partie, war aber angesichts des Aufwärtstrends der Franken gewarnt. Der spielerische Fortschritt des Teams von Coach Heiko Vogel war dann auch bei den Niedersachsen klar ersichtlich. Das Auswärtsteam hielt von Beginn an in den Zweikämpfen dagegen und ließ Hannover nicht in sein Positionsspiel kommen.

Im Ballbesitz wurde Fürth immer wieder mit schnörkellosen Angriffen gefährlich und hielt auch im zweiten Durchgang gegen nun stärker drängende 96er dagegen.