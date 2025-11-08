Hannover verpasst Sprung auf Rang drei

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Durch das turbulente 2:3 (2:1) gegen Darmstadt 98 liegt die Mannschaft von Trainer Christian Titz vorerst auf Rang fünf, ein Sieg gegen die Lilien hätte zu Rang drei gereicht. Darmstadt verbesserte sich auf Platz vier.

Darmstadts Doppelpacker Kilian Corredor gelang nach seinem Führungstreffer (5.) und Hannovers Toren von Ime Okon (18.) und Kolja Oudenne (33.) auch der Ausgleich (50.) für die Gäste. Den Siegtreffer erzielte Hiroki Akiyama (90.+4). Insgesamt trafen beide Mannschaften in einem abwechslungs- und chancenreichen Spiel fünf Mal nur Pfosten oder Latte.

In einem abwechslungsreichen und chancenreichen Spiel war allein Oudennes Treffer das Eintrittsgeld wert. Der Schwede schlenzte den Ball vor der Strafraumgrenze traumhaft in den Winkel. Bis zur Pause besaß Hannover weitere große Chancen, um die Führung auszubauen, Benjamin Källmann (41.) und Oudenne (43.) trafen dabei nur Aluminium - ebenso allerdings wie Akiyama (45.+3).

Spätestens nach Okons Ausgleich standen die sonst so defensivstarken Darmstädter mit dem Rücken zur Wand, berappelten sich allerdings in der Pause und waren auch nach dem zweiten Treffer von Corredor zunächst die gefährlichere Mannschaft: Fraser Hornby traf dabei ebenfalls nur Aluminium (54.).

Hannover war in den bisweilen turbulenten letzten 20 Minuten wieder besser im Spiel, drängte auf den Siegtreffer - der dann allerdings nach einem Darmstädter Pfostentreffer von Merveille Papela (89.) Akiyama gelang.