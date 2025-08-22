Hertha BSC holt U17-Weltmeister Heide aus Unterhaching

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich die Dienste von U17-Weltmeister Konstantin Heide gesichert. Der Torwart kommt vom Regionalligisten SpVgg Unterhaching und unterschreibt in Berlin einen Vertrag bis Sommer 2028. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Er freue sich "sehr auf die neue Challenge in Berlin", es sei "ein neuer Lebensabschnitt, den ich absolut motiviert angehe", erklärte der 19 Jahre alte Heide.

In der vergangenen Saison hatte der Keeper in 23 Drittligapartien auf dem Platz gestanden, bei der EM im Sommer war er mit der deutschen U19 ins Halbfinale gekommen. Heide hatte bei der U17-WM 2023 in Indonesien im Halbfinale und Finale jeweils zwei Elfmeter gehalten und maßgeblich zum Titelgewinn der deutschen Mannschaft beigetragen.