Hertha holt Seguin aus Schalke

Hertha BSC hat Zweitliga-Routinier Paul Seguin vom FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei den Berlinern einen Vertrag bis 2027. Über die Ablöse vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder sprach von einer "wirtschaftlich vernünftigen Lösung".

"Paul vereint Ball- und Passsicherheit, ein hohes Spielverständnis sowie jede Menge Erfahrung und Routine in der 2. Bundesliga", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber in einer offiziellen Mitteilung am Mittwoch. Seguin kommt bislang auf 155 Zweitligaspiele, in der vergangenen Saison erzielte der ehemalige U21-Nationalspieler in 25 Punktspielen für Schalke zwei Tore.