Hertha weiter auf dem Vormarsch

Hertha BSC befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl krönte beim 2:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden ihre Englische Woche mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge und nähert sich der erweiterten Spitzengruppe langsam an.

Michael Cuisance (13.) und Fabian Reese (45.+2, Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Berliner. Dresden fiel nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg auf einen direkten Abstiegsplatz zurück.

Die knapp 20.000 Dresdner Fans unter den 70.914 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion sorgten für mächtig Stimmung, doch auf dem Platz dominierten zunächst die Gastgeber. Luca Schuler scheiterte noch an Torhüter Lennart Grill (7.), dann sorgte Cuisance nach einer schönen Einzelleistung sehenswert für die Führung.

Die Berliner zogen sich in der Folge zurück und überließen den Gästen den Ball. Dynamo tat sich aber schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen. Christoph Daferner wurde geblockt (26.), ein Schlenzer von Nils Fröling verfehlte sein Ziel (36.). Die Berliner präsentierten sich effektiver. Kapitän Reese verwandelte den Elfmeter nach einem Foul von Claudio Kammerknecht an Michal Karbownik in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sicher.

Mit dem Vorsprung im Rücken hatte die Hertha nach dem Wechsel das Spiel im Griff. Grill verhinderte aber den zweiten Treffer von Reese (64.).