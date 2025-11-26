Kaiserslautern verlängert mit Sportchef Hengen

Kontinuität in der Pfalz: Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Geschäftsführer Thomas Hengen verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch verkündete, stimmte der Beirat des Vereins einer Fortführung der Zusammenarbeit mit dem 51-Jährigen einstimmig zu. Zur Dauer des neuen Kontrakts machte der FCK keine Angaben.

"Mit Thomas Hengen verfügen wir über eine kompetente Führungskraft mit einer hohen Identifikation zu unserem Verein und der Region, der auch in schwierigen Phasen des Vereins eine außergewöhnliche Belastbarkeit, Mut und Entschlossenheit bewiesen hat", sagte der Beiratsvorsitzende Rainer Keßler.

Der einstige Lautern-Profi soll die sportliche Entwicklung des Traditionsvereins weiter vorantreiben. "Wir befinden uns mitten in einem Prozess und ich habe das Gefühl, dass alle im Verein hungrig und ambitioniert geblieben sind, ohne dabei zu vergessen, wo wir herkommen. Vor uns liegt noch viel Arbeit, zum Beispiel im Ausbau der Infrastruktur, der Modernisierung und weiteren Professionalisierung auf vielen Ebenen", blickte Hengen voraus.

Beginnend mit seinem Amtsantritt 2021 konnte der 51-Jährige die "Roten Teufel" nach vier Jahren der Drittklassigkeit wieder als feste Größe in der 2. Bundesliga etablieren. Nach dem sechsten Platz am Ende der vergangenen Saison liegt der FCK in der aktuellen Spielzeit erneut in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen: Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang.