Karlsruhe geht in Bielefeld unter

Der Karlsruher SC hat einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Bei Arminia Bielefeld unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Eichner überraschend deutlich mit 0:4 (0:1) und droht den Kontakt zu den Aufstiegsrängen vorerst abreißen zu lassen.

Aufseiten der Gastgeber traf das Sturmduo Joel Grodowski (45.+3, Foulelfmeter) und Monju Momuluh per Doppelschlag (46./50.) zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor und nach der Halbzeit. Noah Sarenren Bazee erhöhte gegen indisponierte Karlsruher, die nach zwei Ligasiegen in Folge durchaus Aufstiegsambitionen hegten (60.). Die Arminia hingegen findet nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen allmählich wieder in die Spur.

In zähen ersten 45 Minuten waren Höhepunkte zunächst Mangelware. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Dann zerrte Marcel Franke zu energisch an Maximilian Großers Trikot - Grodowski vollendete vom Punkt präzise.

Karlsruhe kam im Tiefschlaf aus der Pause und kassierte nur zehn Sekunden nach Wiederanpfiff das 0:2. Momuluh dribbelte auf Höhe des Mittelkreises unbedrängt Richtung Strafraum und zog aus 15 Metern trocken ab. Fortan brachen alle Dämme beim KSC. Innerhalb einer Viertelstunde sorgten Momuluh und Sarenren Bazee für die Vorentscheidung.