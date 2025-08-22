Karlsruhe leiht Gladbachs Fukuda aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC leiht Angreifer Shio Fukuda vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus. Wie die Badener am Freitag mitteilten, gibt es zudem für den kommenden Sommer eine vertraglich fixierte Kaufoption. Der Angreifer war im Alter von 18 Jahren aus seiner japanischen Heimat an den Niederrhein gewechselt, schaffte aber dort nicht den Durchbruch. Bei seinen elf Erstligaspielen kam er lediglich auf 87 Einsatzminuten.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim KSC", sagte Fukuda: "Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und mir klar gezeigt, dass ich hier die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte mit meiner Spielweise helfen, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."