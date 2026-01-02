Kiel holt Tohumcu und gibt Wagner ab

Holstein Kiel nimmt mit Blick auf die Rückrunde Kaderveränderungen vor. Der Fußball-Zweitligist hat bis Saisonende auf Leihbasis U21-Nationalspieler Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Zugleich beendeten die Kieler die Leihe von Robert Wagner vorzeitig, der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des SC Freiburg war nicht wie erhofft zum Zug gekommen.

"Umut ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der sowohl Intensität als auch Torgefahr vereint, er passt sehr gut zu unserer sportlichen Philosophie", sagte Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Die Kieler starten am 18. Januar mit dem Spiel gegen den SC Paderborn in die Rückrunde.