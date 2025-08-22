Kiel verpflichtet slowakischen U21-Nationalspieler Kaprálik

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit dem slowakischen U21-Nationalspieler Adrian Kapralik verstärkt. Der 23-Jährige wechselt vom MSK Zilina nach Kiel, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Das verkündete der Bundesliga-Absteiger am Freitag.

Nach zwei Niederlagen und nur einem Tor zum Auftakt in die neuen Zweitliga-Spielzeit soll der Flügelspieler im Offensivspiel der Kieler "auf verschiedenen Positionen den Unterschied machen", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. Dafür bringe der Slowake eine "enorme Schnelligkeit, einen guten Abschluss und eine große Variabilität" mit.

Kapralik war bei der U21-EM im eigenen Land, die für die Slowaken nach der Gruppenphase endete, in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er in 15 Partien sechs Tore erzielt und vier weitere vorbereitet.