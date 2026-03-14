Kieler Krise spitzt sich zu

Der 1. FC Nürnberg hat die Sorgen von Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. Bundesliga weiter verschärft. Das Team von Miroslav Klose siegte auswärts bei den Norddeutschen mit 3:2 (2:2) und festigte damit seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Kiels neuer Coach Tim Walter hingegen wartet nach drei Ligaspielen weiter auf den erlösenden ersten Sieg.

Nürnbergs starkem Kreativspieler Julian Justvan gelang ein früher Doppelpack (14./24.). Adrian Kapralik (29.) und Kasper Davidsen (45.+8) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich der Gastgeber, doch Club-Stürmer Mohamed Alì Zoma schlug in der zweiten Hälfte überraschend zurück (72.). Kiel, das auf Tabellenrang 17 bleibt, droht nach dem Bundesligaabstieg in der Vorsaison somit mehr und mehr der tiefe Fall in die Drittklassigkeit.

Die Nürnberger, bei denen sich nach zwei Niederlagen zuletzt die Blicke nach unten gerichtet hatten, starteten gut in die Partie. Justvans beiden Treffern gingen starke Angriffe voraus. Vor den Augen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schlugen die Kieler aber zurück - weil der FCN vor allem bei Flanken dilettantisch verteidigte.

Nach dem Seitenwechsel war Kiel die klar bessere Mannschaft, doch der Treffer fiel nach einer starken Einzelleistung von Zoma auf der anderen Seite. Für den Italiener war es bereits das zehnte Saisontor.