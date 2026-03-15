Klubrekord: Dresden fegt über Münster hinweg

Dynamo Dresden hat sich durch einen Rekordsieg etwas Luft im Abstiegskampf der 2. Liga verschafft. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm gewann am Sonntag das Kellerduell gegen Preußen Münster auch in der Höhe völlig verdient mit 6:0 (3:0) und verbesserte sich durch den zweiten Heimsieg in Serie auf Platz zwölf in der Tabelle.

Für Dynamo trafen die beiden Doppelpacker Ben Bobzien (14./18.) und Niklas Hauptmann (31./57.) sowie Vincent Vermeij (59.) und Jason Ceka (75.). Noch nie zuvor hatten die Dresdner so hoch in der 2. Liga gewonnen, der bisherige Klubrekord war ein 5:0 gegen den VfB Stuttgart vor knapp zehn Jahren.

Dresden liegt nun drei Punkte vor Münster, das Team von Trainer Alexander Ende wirkte völlig überfordert und rutschte durch die empfindliche Pleite bei Dynamo auf den Relegationsrang ab.

Dresden trumpfte bissig auf und ließ den Gästen von Beginn an keine Chance. Münster wankte bereits nach dem Doppelschlag von Bobzien, Hauptmann machte dann mit seinem ersten Treffer schon alles klar. Der Rest war Schaulaufen - doch Dresden ließ sehr zum Leidwesen der Münsteraner einfach nicht nach.