Knorpelschaden: Saison für Karlsruhes Beifus vorbei

Der Karlsruher SC muss bis zum Ende der laufenden Saison auf Innenverteidiger Marcel Beifus verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe eine Untersuchung einen Knorpelschaden im rechten Knie ergeben. Der 23-Jährige hatte sich in der ersten Einheit des Trainingslagers das Knie verdreht.