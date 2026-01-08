Fußball
Knorpelschaden: Saison für Karlsruhes Beifus vorbei
Der Karlsruher SC muss bis zum Ende der laufenden Saison auf Innenverteidiger Marcel Beifus verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe eine Untersuchung einen Knorpelschaden im rechten Knie ergeben. Der 23-Jährige hatte sich in der ersten Einheit des Trainingslagers das Knie verdreht.
Die Verletzung müsse "zeitnah operativ therapiert" werden, hieß es vonseiten des Klubs. Beifus absolvierte in dieser Saison bislang 14 Ligaspiele für den Tabellenneunten.