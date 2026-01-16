Magdeburg nimmt Schwung mit ins neue Jahr

Der 1. FC Magdeburg hat seine gute Form aus den vergangenen Spielen ins neue Jahr mitgenommen und im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einem direkten Widersacher einen Tiefschlag verpasst. Das Team von Trainer Petrik Sander gewann zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Braunschweig mit 3:0 (1:0) und zog in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei.

Mateusz Zukowski stand in der 41. Minute aus kurzer Distanz goldrichtig und staubte ab. Ron-Thorben Hoffmann im Eintracht-Tor hatte zuvor den platzierten Fernschuss des abermals starken Baris Atik nur nach vorne abwehren können. Atik erhöhte in der 79. Minute nach einem Wackler per überlegtem Abschluss, Maximilian Breunig (90.+1) machte kurz vor Schluss alles klar.

Der FCM klettert mit 20 Punkten allmählich aus dem Keller, Braunschweig liegt wegen der schlechteren Tordifferenz nun dahinter.

Magdeburg, das nach miserablem Saisonstart von den letzten vier Spielen vor der Winterpause drei gewinnen konnte, belohnte sich für ein überlegen geführtes Auswärtsspiel, in dem Zukowski bereits nach 30 Sekunden die erste Großchance zur Führung hatte und am aufmerksamen Hoffmann mit seinem Flachschuss scheiterte.

Braunschweig, das sich mit einem 2:1 gegen Herbstmeister Schalke 04 in die Weihnachtspause verabschiedet hatte, fand im eigenen Stadion kaum ein Mittel und verlor auch das achte Saisonspiel nach Halbzeitrückstand.