Medien: Dzeko kurz vor Wechsel zu Schalke

Der Wechsel von Altstar Edin Dzeko zu Schalke 04 steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen von Sky und Bild haben sich der 39 Jahre alte Stürmer und der Zweitliga-Spitzenreiter bereits über einen Transfer geeinigt. Demnach stehen nur noch die Gespräche zwischen Schalke und dem italienischen Erstligisten AC Florenz über die Ablösemodalitäten aus.

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig steht bei der abstiegsbedrohten Fiorentina noch bis zum Sommer unter Vertrag. Bislang hat Schalke in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, besonders in der Offensive drückt aber der Schuh. Nach 18 Spieltagen stehen lediglich 22 Tore zu Buche.

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Torschützenkönig, danach zweimal englischer Champion mit Manchester City, ist in Florenz unzufrieden, kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus.

Der 146-malige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist.