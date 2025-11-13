Medien: Klose vor Vertragsverlängerung beim Club

Trainer Miroslav Klose steht angeblich vor einer baldigen Verlängerung seines auslaufenden Vertrages beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Wie Sky berichtet, gebe es eine "grundsätzliche Einigung", die neue Vereinbarung soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Klose, im zweiten Jahr beim Club, könne seine Arbeit am Valznerweiher demnach "mindestens" bis 2028 fortsetzen.

Von einer Einigung und schnellen Vertragsunterzeichnung wollte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou am Donnerstag allerdings nichts wissen. "Wir sprechen ständig miteinander, haben aber beschlossen, dass wir jetzt erst einmal unsere Hausaufgaben machen wollen und uns dann zu einem späteren Zeitpunkt zusammensetzen und über den Vertrag sprechen", sagte er auf Nachfrage der Nürnberger Nachrichten/Zeitung.

Die lokalen Medien hatten bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass die Tendenz hin zu einer Vertragsverlängerung mit dem 47 Jahre alten Weltmeister von 2014 gehe. Offenbar will Chatzialexiou aber noch die Entwicklung bis zur Winterpause abwarten, unter den fünf bis dahin ausstehenden Spielen ist auch das prestigeträchtige Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Klose hatte in seinen beiden ersten Spielzeiten mit dem neunmaligen deutschen Meister jeweils mit großen Startschwierigkeiten zu kämpfen. In der vergangenen Saison war nach nur sieben Punkten aus den ersten sieben Spielen bereits große Unruhe aufgekommen, es folgten dann drei Siege und zwei Unentschieden (elf Punkte) – am Ende belegte der Club einigermaßen sorgenfrei Rang zehn.

Nach einem gewaltigen personellen Umbau holten die Nürnberger in dieser Saison aus den ersten acht Spielen erneut nur sieben Punkte, wieder schien Klose zu wackeln, wieder aber stärkte ihm Chatzialexiou den Rücken. Mit Erfolg: Aus den vergangenen fünf Spielen gelangen dem Club durch drei Siege und zwei Unentschieden elf Punkte, derzeit belegt er Tabellenplatz elf.