Meffert kehrt zu Holstein Kiel zurück

Erst in der vergangenen Spielzeit war Jonas Meffert nach etlichen Versuchen mit dem Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen, nach nur einem halben Jahr im Oberhaus kehrt der 31-Jährige nun freiwillig in die 2. Bundesliga zurück – zu seinem alten Arbeitgeber Holstein Kiel. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom HSV zu den Störchen nach Schleswig-Holstein. Das gaben die Vereine am Samstag bekannt.

In einer Videobotschaft des HSV bedankte sich der gebürtige Kölner für die viereinhalb Jahre im Trikot der Rothosen. "Wir haben viele Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte zusammen erlebt. Dabei habt ihr die Zeit für mich hier sehr besonders gemacht", sagte Meffert, der für den HSV 146 Pflichtspiele und damit so viele wie für keinen anderen Klub in seiner Laufbahn absolvierte.

Auch für seinen neuen alten Arbeitgeber, für den er zwischen 2018 und 2021 bereits 96 Pflichtspiele bestritt, fand der Mittelfeldspieler warme Worte in einer Mitteilung der Kieler. "Holstein Kiel ist für mich bis heute ein besonderer Verein. Ich freue mich sehr, nun zurückzukehren und wieder Teil dieses Umfelds zu sein", erklärte Meffert.

Kiels Cheftrainer Marcel Rapp, dessen Team derzeit auf dem elften Tabellenplatz rangiert, freute sich über die Rückkehr. "Seine Ballsicherheit und Übersicht werden unserer Mannschaft guttun und unserem Spiel weitere Struktur und Stabilität verleihen", sagte der 47-Jährige.

Die Verantwortlichen vom HSV verabschiedeten Meffert mit anerkennenden Worten. "Meffo war der Inbegriff von Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Gerade deshalb stand es für uns außer Frage, dass wir im Hinblick auf eine sportliche Veränderung, die ihm mehr Spielzeit in Aussicht stellt, gemeinsam zu einer Lösung kommen würden", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Meffert wird mit den Kielern am Sonntag ins Trainingslager nach Algorfa in Spanien reisen. Über die Höhe der Ablösesumme und weitere Details äußerten sich die Vereine nicht. In der laufenden Bundesliga-Hinrunde war Meffert für den HSV lediglich viermal zum Einsatz gekommen.