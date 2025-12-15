Mislintat: Jobgarantie für Anfang gegen Fürth

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat hat Markus Anfang eine Jobgarantie als Trainer des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgestellt - zumindest für die kommende Partie. "Grundsätzlich ist wichtig, dass es absolut klar ist, dass er am Wochenende auf der Bank sitzt", sagte Mislintat bei seiner fast 45-minütigen Vorstellung in Düsseldorf. Damit bekommt Anfang mindesten noch das Heimspiel gegen Abstiegskonkurrent SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

"Für alles andere lassen Sie mir ein bisschen Zeit", sagte Mislintat. Er habe noch nicht zur Mannschaft sprechen wollen, bevor sich sein Vorgänger Klaus Allofs und der am Vormittag entlassene Sportdirektor Christian Weber vom Team verabschiedet haben. Beiden dankten sowohl Mislintat als auch Aufsichtsratsboss Björn Borgerding ausdrücklich und ausführlich.

Die Entscheidung zur Trennung von Weber hatte Mislintat schon vor seiner Vorstellung gefällt. Ob es langfristig zur Nachbesetzung kommt, ließ er offen: "Es ist noch nicht entscheiden, wie wir damit umgehen werden, aber es hilft, dass ich diesen Arbeitsbereich kenne."

Ein langfristiges Bekenntnis zu Trainer Anfang, der erst am 6. Oktober Daniel Thioune beerbt hatte, vermied Mislintat folgerichtig. Er wolle mit Anfang nun aber etwas entwickeln, "für dieses Spiel und gegebenenfalls auch darüber hinaus". Es sei "absolut legitim, dass wir jetzt erstmal ins Sprechen kommen und tief in die Analyse gehen, um zu gucken, wie wir die Dinge lösen können", erklärte Mislintat.