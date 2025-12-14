Mislintat wird Allofs-Nachfolger in Düsseldorf

Sven Mislintat übernimmt beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf die Nachfolge von Sportvorstand Klaus Allofs. Die Rheinländer gaben die Verpflichtung des früheren Kaderplaners von Borussia Dortmund am Sonntag nach der Niederlage bei der SV Elversberg (0:1) bekannt. Allofs (69), der im September 2020 in den Vorstand der Fortuna berufen worden war, verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung.

"In der aktuellen Situation braucht der Verein Klarheit und Handlungsfähigkeit im sportlichen Bereich. Die haben wir jetzt", sagte Vorstandschef Alexander Jobst. Mislintat, der einen Vertrag über drei Jahre erhält, "war schon direkt nach dem ersten Anruf von der Idee begeistert". Der 53-Jährige betonte, er identifiziere sich "total mit der Aufgabe". Die Fortuna befinde sich "in einer sehr herausfordernden, nicht gerade einfachen Situation", er sei aber "zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir das gemeinsam hinbekommen".

Mislintat, von 2006 bis 2017 Chefscout beim BVB, war zum 1. Mai 2024 in neuer Funktion nach Dortmund zurückgekehrt. Nach einem Machtkampf in der Führungsetage mit Sportdirektor Sebastian Kehl war er bereits Anfang Februar entlassen worden. Zuvor hatte er bereits drei Jahre als Sportdirektor des VfB Stuttgart gearbeitet (2019 bis 2022), knapp vier Monate stand er 2023 auch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag.

Die Fortuna hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass der gebürtige Düsseldorfer Allofs seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Nach einem schwachen Saisonstart rutschte der Klub am Wochenende auf einen Abstiegsplatz. Unter dem neuen Trainer Markus Anfang gab es in neun Pflichtspielen bislang nur einen Sieg.