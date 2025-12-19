Mit S04-Tattoo: Eintracht-Coach freut sich "wahnsinnig"

Acht Spieler mit königsblauer Vergangenheit und ein Trainer mit Schalke-Tattoo: Für Eintracht Braunschweig ist das Aufeinandertreffen mit dem Zweitliga-Tabellenführer aus Gelsenkirchen keine normale Partie. In der Mannschaft von Heiner Backhaus gibt es viele Berührungspunkte mit dem Gegner am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

"Das ist ein absolut besonderes Spiel und es würde jede Lüge dieser Welt toppen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht wahnsinnig drauf freue", sagte Backhaus, der seine Verbundenheit zu Schalke auch auf seinem Oberarm verewigt hat: "Wir haben viele, die auf Schalke waren, die dort ausgebildet wurden. Und für sie ist es ein gefühltes kleines Derby."

Dem ist sich auch S04-Trainer Miron Muslic bewusst. "Mein Trainerkollege hat dem Spiel einen Pokalcharakter gegeben", sagte der 43-Jährige: "Das heißt, für uns ist es ein All-In-Spiel. Wir sind gewarnt. Aber wenn wir diese Wucht noch einmal auf den Platz bringen können, dann haben wir alle Chancen, das Spiel für uns positiv zu gestalten. Das ist das Ziel."

Von der starken Entwicklung der Schalker Mannschaft hat sich Backhaus jüngst in der Veltins-Arena selbst überzeugt. "Die Mannschaft passt perfekt zum Klub", sagte Backhaus: "Die DNA vom Verein ist es, über Aggressivität und Kompaktheit zu kommen und als Mannschaft zu agieren. Für mich persönlich haben sie einen überragenden Trainer und schlaue Leute, die das ganze Umfeld richtig gut kennen."

Muslic selbst blickt ebenfalls zufrieden auf sein erstes Halbjahr auf Schalke zurück. "Diese sechs, sieben Monate sind wie im Flug vergangen", sagte der Bosnier: "Man hat uns diesen Weg nicht zugetraut. In ganz Fußball-Deutschland. Das macht uns schon stolz. Wir sind im Flow - und wir bleiben im Flow."