Nach Ebnoutalib-Abgang: Elversberg stolpert in Nürnberg

Kein Ebnoutalib, kein Erfolg: Die SV Elversberg hat im ersten Spiel ohne ihren Toptorjäger einen bitteren Rückschlag kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einem turbulenten Schlagabtausch verloren die Saarländer beim 1. FC Nürnberg trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0). Herbstmeister Schalke 04 könnte seinen Vorsprung am Abend (20.30 Uhr/RTL und Sky) bei Hertha BSC ausbauen.

Tom Zimmerschied (39.) und Jarzinho Malanga (65.) bescherten den lange harmlosen Gästen zwei schmeichelhafte Führungen. Der FCN von Trainer Miroslav Kloseb schlug dank Julian Justvan (56.) und Piet Scobel (71.) zurück. Dann überschlugen sich die Ereignisse: SVE-Angreifer Otto Stange scheiterte mit einen Foulelfmeter an Jan Reichert (85.), Klose hatte sich unmittelbar zuvor wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte eingehandelt. Scobel bescherte Nürnberg spät den Dreier (90.+3).

Ohne Angreifer Younes Ebnoutalib, der im Winter zu Eintracht Frankfurt gewechselt war, fehlte Elversberg der Offensivdrang. Zugang David Mokwa konnte daran zunächst nichts ändern. Stattdessen sahen sich die Gäste von Beginn an den Angriffen des FCN ausgesetzt. Kloses Team erspielte sich ein klares Chancenplus, Justvan traf unter anderem die Latte (19.). Die SVE zeigte sich aber eiskalt, als Zimmerschied einen Konter vollendete.

Auch in der zweiten Halbzeit war Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof immer wieder gefordert. Bei Justvans Ausgleichstreffer war er jedoch machtlos. Auf der Gegenseite bekam Malanga zu viel Platz und brachte die Gäste wieder in Führung. Doch Nürnberg schlug abermals zurück, nach einem Pfostentreffer von Rafael Lubach staubte Scobel ab. In einer turbulenten Schlussphase riss Berkay Yilmaz Frederik Schmahl um, Klose protestierte zu vehement nach dem Elfmeterpfiff. Scobel ließ den FCN dank seines Kopfballtreffers jubeln.