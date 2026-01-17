Nach Herzstillstand: Rom löst Vertrag mit Bove auf

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat den Vertrag mit Edoardo Bove aufgelöst. Der Hauptstadtklub teilte am Samstag mit, dass die Trennung "einvernehmlich" erfolgt sei. Der Mittelfeldspieler hatte als Leihgabe an die AC Florenz im Dezember 2024 im Spiel gegen Inter Mailand einen Herzstillstand erlitten, ihm war danach ein Defibrillator eingesetzt worden. Damit darf der 23-Jährige in Italien nach den dort geltenden medizinischen Protokollen nicht mehr spielen.

"Heute beginnt ein neues Kapitel von Boves Karriere", teilte Rom mit. Bove steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Watford. Diesen Schritt war auch der Däne Christian Eriksen einst gegangen. Der heutige Wolfsburger wechselte nach seinem Herzstillstand von Inter Mailand auf die Insel zum FC Brentford.