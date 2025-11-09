Niederlage in Kiel: Anfang mit Fortuna weiter glücklos

Viertes Spiel, dritte Niederlage: Fortuna Düsseldorf kommt mit Coach Markus Anfang in der 2. Fußball-Bundesliga nicht in Schwung. Der ambitionierte Vorjahressechste unterlag beim Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel am 12. Spieltag des Unterhauses mit 0:1 (0:0). Die abgerutschten Rheinländer sind der Abstiegszone gefährlich nah.

Kasper Davidsen sorgte mit einer krachenden Direktabnahme (57.) für die Holstein-Führung und noch größere Sorgenfalten bei Anfang, der an der Förde viele bekannte Gesichter traf.

Kiel führte er einst 2017 aus der 3. Liga in die Spitze der 2. Liga und verpasste erst in der Relegation der Aufstieg. Mit der Fortuna hat er noch viel Arbeit vor sich, um in ähnliche Sphären vorzudringen.

In Kiel lieferten sich beide Teams viele Zweikämpfe, die Fortuna kam durch Christian Rasmussen erst kurz vor dem Pausenpfiff zu zwei Chancen auf die Führung. Auch Holstein lieferte keinesfalls ein Spektakel ab, schlug dann aber konsequent zu. Düsseldorf kämpfte danach um den Ausgleich.