Nürnberg siegt nach Rückstand

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose besiegte nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen Hannover 96 mit 2:1 (1:1) und überwintert auf Platz acht.

Rafael Lubach (44.) und Mohamed Ali Zoma (49.) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Benjamin Källman (19.) hatte das Team von Coach Christian Titz in Führung gebracht. Hannover ist seit drei Spielen sieglos und liegt nun vier Punkte hinter dem Relegationsplatz drei zurück.

Hannover dominierte von Beginn an. Källman scheiterte früh am starken Jan Reichert im Tor der Gastgeber (6.). Vor dem Gegentreffer parierte Reichert noch einen Kopfball von Maurice Neubauer, doch Källman staubte ab.

Die Gäste ließen auch danach Ball und Gegner laufen, Nürnberg fand offensiv überhaupt nicht statt. Reichert verhinderte gegen Daisuke Yokota (42.) den zweiten Treffer der Niedersachsen. Kurz vor dem Wechsel glichen die Franken aus dem Nichts aus. Nach einem weiten Abschlag von Reichert und einer Kopfballverlängerung traf Lubach mit einem Aufsetzer von der Strafraumgrenze.

Vom schmeichelhaften Ausgleich beflügelt, erwischte Nürnberg den perfekten Start in Hälfte zwei. Zoma sorgte nach einer schönen Einzelleistung mit einem gefühlvollen Heber für die Führung, die Nürnberg in der Folge leidenschaftlich verteidigte.